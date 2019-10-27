Eşim psikolojik baskı yapıyor

Eşimi aldattım ve bu ortaya çıktı. Eşim sürekli 'Ben de seni aldatacağım' diyerek her gece baskı kuruyor. Hata yaptım ve eşimden ayrılmak istemiyorum. Ama buna karşılık psikolojik baskı yapıyor. Evet ben dava açmak istiyorum. Biraz korkması için. Bu dava ayrılık davası olmamalı. Nasıl bir dava açabilirim? Mümkün mü?

Görünen o ki eşiniz aldatılma hadisesi nedeniyle yaşamış olduğu üzüntü ve kızgınlığı sizin de yaşamanız için size bu konuda psikolojik baskı yapıyor. Bu durum, bana eşiniz her ne kadar aldatıldığı için sizi cezalandırma arzusu içine girmiş olsa da size karşı bir boşanma davası açmıyorsa evlilik birliğinin devamını arzu ettiğini düşündürüyor. Sizin de bu konuda iradeniz bu yönde olduğuna göre sırf eşinizi korkutarak kazanmak için herhangi bir dava yoluna başvurmamamızı tavsiye ederim. Keza dava sürecinde davanın kabulünü sağlamak için yazılan dilekçeler ve bu dilekçelere verilen cevaplar, çoğu zaman eşlerin vaktiyle konuşarak hallettiği, uzlaştığı, hatta hiç hatırlamadığı konuları bile yeniden gündeme getirmekte ve çoğu zaman tarafları bir araya getirmekten ziyade taraflar arasındaki anlaşmazlığı büyütmekte, uçurumu derinleştirmektedir. Yine de son bir not, açacağınız bir boşanma davasından dilediğiniz zaman feragat edebilirsiniz. Tabi bundan sonra yeniden boşanma davası açmak için aynı nedenleri ileri süremezsiniz, yeni nedenler ileri sürmeniz gerekir...

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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