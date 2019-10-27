İstanbul'da yaşayan Çağla Pektaş (24), cam kemik hastalığıyla dünyaya geldi. 12 yaşına kadar 14 ameliyat geçirdi. Okula annesinin kucağında gidip geldi. Hastalığını hayatına bir engel olarak görmeyen Çağla, tekerlekli sandalyesiyle Türkiye turu yapmaya karar verdi. Otostopla tam 29 şehri gezdi.
En büyük hayalinin dünya turu yapmak olduğunu söyleyen Pektaş, "Başta yolculuğa çıkmadan önce korktum ama korkumun peşinden gitmem gerektiğini öğrendim. Aslında bizlerin bir engeli olmadığını öğrendim. Benim en büyük arkadaşım tekerlekli sandalyem. En büyük isteğim ise İtalya ve Paris'i görmek" dedi.
En büyük hayalinin dünya turu yapmak olduğunu söyleyen Pektaş, "Başta yolculuğa çıkmadan önce korktum ama korkumun peşinden gitmem gerektiğini öğrendim. Aslında bizlerin bir engeli olmadığını öğrendim. Benim en büyük arkadaşım tekerlekli sandalyem. En büyük isteğim ise İtalya ve Paris'i görmek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.