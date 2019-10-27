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Cam kemik hastası Çağla,

'da yaşayan (24), cam kemik hastalığıyla dünyaya geldi. 12 yaşına kadar 14 ameliyat geçirdi. Okula annesinin kucağında gidip geldi. Hastalığını hayatına bir engel olarak görmeyen Çağla, siyle turu yapmaya karar verdi. .

Engelsiz Çağla
İstanbul'da yaşayan Çağla Pektaş (24), cam kemik hastalığıyla dünyaya geldi. 12 yaşına kadar 14 ameliyat geçirdi. Okula annesinin kucağında gidip geldi. Hastalığını hayatına bir engel olarak görmeyen Çağla, siyle turu yapmaya karar verdi. Otostopla tam 29 şehri gezdi.

En büyük hayalinin dünya turu yapmak olduğunu söyleyen Pektaş, "Başta yolculuğa çıkmadan önce korktum ama korkumun peşinden gitmem gerektiğini öğrendim. Aslında bizlerin bir engeli olmadığını öğrendim. Benim en büyük arkadaşım tekerlekli sandalyem. En büyük isteğim ise ve 'i görmek" dedi.

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