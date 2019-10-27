Kocaeli'de kendisini baz istasyonu firması sorumlusu olarak tanıtan S.A, Nilüfer ve Arda Bozbağ'ın evine gitti. "Arazinize baz istasyonu kuracağım, 5 yıllık kira için de 1.5 milyon TL ödeyeceğim" dedi. Rakamı duyunca gözleri büyüyen çift, teklifi kabul etti. İkili, S.A'ya masraflar için 26 bin TL ödedi. Ancak parayı alan S.A. bir daha ortalıkta görünmedi. Kandırılan çift ise polise gitti.
- Yaşam
- 27.10.2019
- Gazete
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