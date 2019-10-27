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vaadiyle dolandırıldılar

'de kendisini firması sorumlusu olarak tanıtan S.A, Nilüfer ve 'ın evine gitti. "Arazinize baz istasyonu kuracağım, 5 yıllık kira için de 1.5 milyon TL ödeyeceğim" dedi. Rakamı duyunca gözleri büyüyen çift, teklifi kabul etti. İkili, S.A'ya masraflar için 26 bin TL ödedi. Ancak parayı alan S.A. bir daha ortalıkta görünmedi. Kandırılan çift ise polise gitti.

Hokka'baz'a kandılar!
Kocaeli'de kendisini firması sorumlusu olarak tanıtan S.A, Nilüfer ve 'ın evine gitti. "Arazinize baz istasyonu kuracağım, 5 yıllık kira için de 1.5 milyon TL ödeyeceğim" dedi. Rakamı duyunca gözleri büyüyen çift, teklifi kabul etti. İkili, S.A'ya masraflar için 26 bin TL ödedi. Ancak parayı alan S.A. bir daha ortalıkta görünmedi. Kandırılan çift ise polise gitti.

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