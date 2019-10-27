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Ana sevgi!

'da down sendoromlu ikiz çocukları olan , evlatları uğruna işinden ve hedeflerinden vazgeçti. Emirhan ve Batuhan'a güzel bir gelecek hazırlamak için mücadele etti. İnsanların dert edindikleri şeylere artık güldüğünü söyleyen Talaşçıkaran, "Bana onlar sevgiyi öğretti. Ben gerçekten sevgiyi bilmiyormuşum" dedi.

Ana sevgi!
İstanbul'da down sendoromlu ikiz çocukları olan Sevgi Talaşçıkaran, evlatları uğruna işinden ve hedeflerinden vazgeçti. Emirhan ve Batuhan'a güzel bir gelecek hazırlamak için mücadele etti. İnsanların dert edindikleri şeylere artık güldüğünü söyleyen Talaşçıkaran, "Bana onlar sevgiyi öğretti. Ben gerçekten sevgiyi bilmiyormuşum" dedi.

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