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’ta kızına şiddeti kameraya alan baba velayeti kazandı

’ta 2 yaşındaki öz kızı Esila’yı darp eden annenin vahşeti, eşinin durumdan şüphelenip eve gizli kamera koymasıyla ortaya çıkmıştı. Çiftin, 2 yıl önce açtığı boşanma ve velayet davası ise sona erdi. Esila'nın velayeti baba Erdem T'ye verildi. Tuğba T'nin nafaka talebi de reddedildi.

BABA SEVINÇ!
Zonguldak'ta Erdem T, 2013 yılında Tuğba T. ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem T, bir süre sonra, eşinin kızlarını dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla tespit etti. Hemen polise gitti. Eşini şikayet etti. Kadının 5.5 yıl hapsi istendi. Tutuksuz yargılanan Tuğba T, 1 yıl 3 ay hapis cezası yedi.




Ceza, pişman olması ve iyi hali nedeniyle ertelendi. Bu süreçte küçük kızın velayeti geçici olarak babaya verildi. Çiftin, 2 yıl önce açtığı boşanma ve velayet davası ise sona erdi. Esila'nın velayeti baba Erdem T'ye verildi. Tuğba T'nin nafaka talebi de reddedildi.

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