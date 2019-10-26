2013 yılındaile evlendi. Çiftin 2 yıl sonraadını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem T, bir süre sonra, eşinin kızlarını dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla tespit etti. Hemen polise gitti. Eşini şikayet etti. Kadının 5.5 yıl hapsi istendi. Tutuksuz yargılanan Tuğba T, 1 yıl 3 ay hapis cezası yedi.Ceza, pişman olması ve iyi hali nedeniyle ertelendi. Bu süreçte küçük kızın velayeti geçici olarak babaya verildi. Çiftin, 2 yıl önce açtığı boşanma ve velayet davası ise sona erdi. Esila'nın velayeti baba Erdem T'ye verildi.