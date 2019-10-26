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Kaan’dan acı haber

'de 1. sınıf öğrencisi Kaan Ö. (16), dün sabah evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Akşam sahilde ise cesedine ulaşıldı. Talihsiz çocuğun başında kurşun izine rastlandı, yanında da tabanca bulundu. 'ın ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Kaan’dan acı haber
Rize'de 1. sınıf öğrencisi Kaan Ö. (16), dün sabah evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Akşam sahilde ise cesedine ulaşıldı. Talihsiz çocuğun başında kurşun izine rastlandı, yanında da tabanca bulundu. 'ın ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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