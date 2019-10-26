Kaan’dan acı haber

Rize'de Güneysu Fen Lisesi 1. sınıf öğrencisi Kaan Ö. (16), dün sabah evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Akşam sahilde ise cesedine ulaşıldı. Talihsiz çocuğun başında kurşun izine rastlandı, yanında da tabanca bulundu. Ekiplerin Kaan'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
- Yaşam
- 26.10.2019
- Gazete
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