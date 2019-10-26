Doktora uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satışı yapan doktor, görevden alındı. Aydın polisi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen doktor Elif Çakır'ı teknik takibe aldı. Nazilli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pratisyen hekim olan Dr. Çakır, önceki gün gözaltına alındı. Kadın doktorun aracından uyuşturucu madde ve hassas terazi çıktı! İfadesinde içici olduğunu söyleyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın Valiliği, Dr. Elif Çakır'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
- Yaşam
- 26.10.2019
- Gazete
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