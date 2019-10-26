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45’lik Şahin

Kırıkkale'de galerici Fatih Yunus Güzel (32), 5 yıl önce satın aldığı Tofaş'ın Şahin marka otomobilini satışa çıkardı. İlanı gören galerici Melih Benginer, 45 bin lira değer biçilen aracı hiç düşünmeden satın aldı.

45’lik Şahin
Kırıkkale'de galerici Fatih Yunus Güzel (32), 5 yıl önce satın aldığı Tofaş'ın Şahin marka otomobilini satışa çıkardı. İlanı gören galerici Melih Benginer, 45 bin lira değer biçilen aracı hiç düşünmeden satın aldı. Orijinalliğini koruyan 1994 model aracın yeni sahibi Benginer, "6 bin kilometrede olan aracı saklamak için aldık" ifadesini kullandı.

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