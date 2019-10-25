Süper Loto 2.2 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 233 bin 224 lira haftaya devretti. 5 bilenler 7.225, 4 bilenler 167, 3 bilenler ise 13 lira 80 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 233 bin 224 lira haftaya devretti. 5 bilenler 7.225, 4 bilenler 167, 3 bilenler ise 13 lira 80 kuruş alacak. 1-4-11-15-17-31 24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 milyon 500 liralık ikramiye geçen hafta...
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