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2.2 milyon devretti

2.2 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 233 bin 224 lira haftaya devretti. 5 bilenler 7.225, 4 bilenler 167, 3 bilenler ise 13 lira 80 kuruş alacak.

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