Sisteme sızana hapis Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İşten çıkardığım kişi verilere sızmış. Dava açabilir miyim?

Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suç olarak nitelendirilir. İşten çıkarılan kişinin devam eden kötü niyeti sonucunda girdiği bu çatışma kendisini haklı kılmayacaktır. TCK'nın 243-246. maddeleri arasında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis verilebilir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da suç teşkil etmektedir.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL