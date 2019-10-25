İstanbul Esenyurt'ta dün Songül Özgül, yol kenarında telefonuyla mesajlaşmaya başladı. Bu sırada motosiklet üzerinde bulunan iki kişi tarafından kapkaça uğradı. Olay yerinden kaçmaya çalışan hırsızlara çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören Hakan K. de aracıyla kapkaççıların peşine takıldı.
Kovalamaca sırasında aracıyla ters yöne giren Hakan K. ters istikamette kaçmaya çalışan kapkaççıların kullandığı motosiklete çarptı. Servis minibüsü ile Hakan K'nin aracı arasında sıkışan Abdullah A. (17) ve Emrah Yüksel (17) adlı kapkaççılar yaralandı.
Emrah Yüksel tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hakan K. ise gözaltına alındı.
Polis ekipleri zanlılardan Abdullah A'nın üzerini böyle aradı.
Kapkaççıların saldırısına uğrayan Songül Özgül, üzgün olduğunu söyledi.
Kovalamaca sırasında aracıyla ters yöne giren Hakan K. ters istikamette kaçmaya çalışan kapkaççıların kullandığı motosiklete çarptı. Servis minibüsü ile Hakan K'nin aracı arasında sıkışan Abdullah A. (17) ve Emrah Yüksel (17) adlı kapkaççılar yaralandı.
Emrah Yüksel tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hakan K. ise gözaltına alındı.
Polis ekipleri zanlılardan Abdullah A'nın üzerini böyle aradı.
Kapkaççıların saldırısına uğrayan Songül Özgül, üzgün olduğunu söyledi.
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