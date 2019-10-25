Duman duman rezalet!

Aydın Nazilli'de E.Ç., 10 aylık torunu Muhammet Ç.'yi aniden fenalaşması üzerine hastaneye götürdü. Anneanne E.Ç., polise verdiği ifadesinde, kızı Gül Ç. (20) ve erkek arkadaşı Deniz Y.'nin (23) evde esrar kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini söyledi.



Polis, ikiliyi gözaltına aldı. Gül Ç. hakkında tutuklama kararı verirken, Deniz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



