Trafikte yol verme cinayeti sanıklarına 17 yıl hapis
Bursa'da Özkan Hoşgün'ün (26), yol vermeme yüzünden çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Arda Tırkaz (24), 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12,5 yıl, Kenan Mahken (26) ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'da Özkan Hoşgün'ün (26), yol vermeme yüzünden çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Arda Tırkaz (24), 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12,5 yıl, Kenan Mahken (26) ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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