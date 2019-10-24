Tıp öğrencisi yaşamına son verdi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Oğuz Ege Yiğiter (21), akşam saatlerinde Aydın’daki öğrenci evinde tüpü açıp kafasına poşet geçirerek yaşamına son verdi

Aydem Aydın İl Müdürü Levent Yiğiter'in oğlu Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Oğuz Ege Yiğiter'in intiharı, yürekleri burktu. 21 yaşındaki Oğuz Ege, önceki gece akşam saatlerinde Aydın'daki öğrenci evinde tüpü açıp kafasına poşet geçirerek yaşamına son verdi. Oğuz Ege'nin cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ailesini, okul arkadaşlarını ve Söke'yi yasa boğan Oğuz Ege'nin cenazesi, dün Koca Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi sinir krizi geçirirken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.