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Önceki gün Muğla'da çekilen fotoğraf, herkesi duygulandırdı. Bir kadının, tekerlekli sandalyedeki babasını gezdirdiği, babasının da torununun bulunduğu bebek arabasını ittiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Günün karesi
Önceki gün Muğla'da çekilen fotoğraf, herkesi duygulandırdı. Bir kadının, tekerlekli sandalyedeki babasını gezdirdiği, babasının da torununun bulunduğu bebek arabasını ittiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Herkes fotoğrafın altına 'adeta hayatın fotoğrafı', 'hem çok güzel hem de çok duygusal' yorumları yaptı.

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