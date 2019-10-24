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'ta arkadaşını ezerek öldüren sanığın cezası belli oldu...

'ta 22 Aralık 2017'de 2 grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıkmış, bu tartışmayı dağıtmak isteyen aracı ile manevra yaparak arkadaşı 'u ezmişti.

24 yıl hapis!

İstanbul 'ta 22 Aralık 2017'de 2 grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıkmış, bu tartışmayı dağıtmak isteyen aracı ile manevra yaparak arkadaşı 'u ezmişti. Caner Coşkun'un ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Güner Alvanoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık Alvanoğlu'nun 24 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmada son savunması sorulan sanık Alvanoğlu "Biz Caner ile kardeş gibiydik, annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum" dedi. Caner'in ailesi ise verilen cezaya tepki gösterdi.

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