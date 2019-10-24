İstanbul Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de 2 grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıkmış, bu tartışmayı dağıtmak isteyen Güner Alvanoğlu aracı ile manevra yaparak arkadaşı Caner Coşkun'u ezmişti. Caner Coşkun'un ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Güner Alvanoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık Alvanoğlu'nun 24 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmada son savunması sorulan sanık Alvanoğlu "Biz Caner ile kardeş gibiydik, annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum" dedi. Caner'in ailesi ise verilen cezaya tepki gösterdi.