1 Ekim 2018'de İstanbul'daki yakınlarının düğününden İzmir'e dönen Kılınç Ailesi, Bursa'da trafik kazası geçirdi. Kazada Faden Kılınç'ın (45) oğlu Jandarma Uzman Çavuş Avni Kılınç (26) ile annesi Fatma Karabulut ve yengesi Gülüstan Karabulut hayatlarını kaybetti. Belinde kırıklar oluşan Faden Kılınç'ın kızı Ceren Kılınç da geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Faden Kılınç, kaybettiklerinin yasını bile tutamadan, eşi Mehmet Kılınç (47) ile doktorların 'yaşamaz' dedikleri 4'üncü sınıf öğrencisi Ceren için hastane hastane dolaştı. 3 ay yoğun bakım servisinde kalan Ceren için evlerinin bir odasını hastane odasına dönüştüren çift, kızlarının yeniden ayağa kalkması için tedavi arayışına girdi.

150 BİN DOLAR GEREKİYOR

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktora ulaşan aile, Ceren'in kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabileceğini öğrendi. Baba Mehmet Kılınç, oğullarını toprağa verdiklerini, kızlarını da kaybetmek istemediklerini söyleyerek, "Kızımın tedavisi için 150 bin dolar gerekiyor. N'olur yardım edin" dedi.