Baldız, cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Manisa Sarıgöl'de evli ve 2 çocuk babası Suat Vural (37), önceki akşam kayınpederinin evine gitti. Gece ise eşinden boşandıktan sonra baba evine gelen baldızı Melek H.'nin (24) odasına girerek cinsel saldırıda bulundu. Kadın, bahçedeki besihaneye gitti. Hayvanlarda kullanılan şırıngayı aldı. İçerisine ise tarım ilacı doldurdu. Eniştesine şırıngada kendisini rahatlatacak karışım olduğunu söyledi. Vural da baldızının yardımıyla, sıvıyı sağ koluna enjekte etti. Vural, can verdi. Polise kendisini ihbar eden H, gözaltına alındı.
- Yaşam
- 24.10.2019
- Gazete
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