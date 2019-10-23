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Safranbolu'da halı silkeleyen karı koca balkondan düştü

Safranbolu’da Kayalı çifti balkonda halı çırptı. Ancak duvar yıkıldı. İkili halıyla birlikte yere çakıldı. Genç kadının durumunun kötü olduğu açıklandı.

'Halı'mız perişan!
Karabük Safranbolu'da dün akılalmaz bir olay yaşandı. Fatih ve Handan Kayalı, balkonda halı çırpmaya başladı. Ancak bu sırada tuğladan duvar yıkıldı. Birlikte bahçeye düşen Kayalı çifti, yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar olduğu anlaşıldı. Tedaviye alınan ikiliden , Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Fatih Kayalı'nın sağ bacağı alçıya alındı. Genç adam, "Eşim 'Temizlik yapalım' dedi. Yardımcı olmak için mutfağa girdim. Halıyı çırparken eşimle birlikte bahçeye düştük. Halının ağırlığından kendimizi çekemedik. Beraber indik aşağıya. Eşim daha kötüydü. Sonra çocuğuma seslendim. Komşuların yardımıyla hastaneye geldik" diye konuştu.



Durumu ağır olan Handan Kayalı, Bursa'ya sevk edildi.



Genç adamın sağ bacağı kırıldı.

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