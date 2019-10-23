Karabük Safranbolu'da dün akılalmaz bir olay yaşandı. Fatih ve Handan Kayalı, balkonda halı çırpmaya başladı. Ancak bu sırada tuğladan duvar yıkıldı. Birlikte bahçeye düşen Kayalı çifti, yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar olduğu anlaşıldı. Tedaviye alınan ikiliden Handan Kayalı, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Fatih Kayalı'nın sağ bacağı alçıya alındı. Genç adam, "Eşim 'Temizlik yapalım' dedi. Yardımcı olmak için mutfağa girdim. Halıyı çırparken eşimle birlikte bahçeye düştük. Halının ağırlığından kendimizi çekemedik. Beraber indik aşağıya. Eşim daha kötüydü. Sonra çocuğuma seslendim. Komşuların yardımıyla hastaneye geldik" diye konuştu.
Durumu ağır olan Handan Kayalı, Bursa'ya sevk edildi.
Genç adamın sağ bacağı kırıldı.
Durumu ağır olan Handan Kayalı, Bursa'ya sevk edildi.
Genç adamın sağ bacağı kırıldı.
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