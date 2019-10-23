Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti. Aradan 295 gün geçti. Ancak talihli, ikramiyeyi almaya gitmedi. 16 Temmuz'da Milli Piyango Müdürlüğü'nü arayan bir kişi ise talih kuşunun kendisine konduğunu, Avrupa'da yaşadığı için parayı sonra alacağını söyledi. Ancak daha sonra bu kişinin sesi soluğu kesildi. Sahibi çıkmayan 70 milyon liranın ise 70 gün sonra Hazine'ye devredileceği öğrenildi. Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık 1.2 milyon lira faiz alabilecekti. Faiz kaybı ise 11 milyon lira olarak belirlendi.







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11 MİLYONLUK FAİZLE 11 YAT

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