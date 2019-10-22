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Trafikte terör!

'de dün trafik terörü yaşandı. 'nden geçen düğün konvoyundaki otomobiller, kontak kapattı. Ardından araçlarından inen grup, tünel içinde halay çekmeye başladı. Bir yandan da korna çalıp, gürültü kirliği yarattı.

Trafikte terör!
İzmir'de dün trafik terörü yaşandı. 'nden geçen düğün konvoyundaki otomobiller, kontak kapattı. Ardından araçlarından inen grup, tünel içinde halay çekmeye başladı. Bir yandan da korna çalıp, gürültü kirliği yarattı. Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden ekip, bu anlarda çekilen görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.



Benzer bir olay da megakent 'da yaşandı... Bomonti- Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletli bir maganda, arkasına aldığı arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye attı. Kaskı ve plakası takılı olmayan maganda kameralara böyle yansıdı. Görüntülere tepki yağdı.



AÇILIN BEN DOKTORUM
Bursa'da dün Samet D. cadde üzerinde seyir halinde olan Ayhan Ü. yönetimindeki motosiklete çarptı. Motordan fırlayan sürücü ağır yaralandı. gören vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Bu sırada yoldan geçen bir doktor, sağlık ekipleri gelene kadar Ayhan Ü.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri ise araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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