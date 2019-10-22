Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.10.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 13:18

: Küçüklüğünden beri edilmişti; eden Yaldır'ın yaşadıklarını en yakın arkadaşı anlattı!

: 'yi sarsan olayında yeni bir gelişme yaşandı. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Yaldır'ın üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. B.A. şunları söyledi: "Üniversitede öğrenciyken arkadaşlarla birlikte otururken bir kız arkadaşımız tacize uğradığından bahsetti. Bu sırada ortamda Emre de vardı. Emre, 'Yalnız değilsin, benim de başıma gelmişti' dedi.15. kattan atlayarak eden Emre Yıldır'ın ölümünden sonra yakın arkadaşı davada tanık olarak dinlendi. açıklamalarına göre; 26 yaşındaki Emre Yıldır'ın 8 yıl boyunca a uğradığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan iğrenç olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son vermişti. Ahmet Emre Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli bir akrabalarının cinsel istismarına uğradığını ve bu istismarın 2011 yılına kadar dönem dönem yaşadığını anlatmıştı. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Emre'nin üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. Emre Yaldır'ın en yakın arkadaşı iğrenç olayı böyle anlattı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: Küçüklüğünden beri tecavüz edilmişti; İntihar eden Emre Yaldır'ın yaşadıklarını en yakın arkadaşı anlattı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri