Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan iğrenç olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son vermişti. Ahmet Emre Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli bir akrabalarının cinsel istismarına uğradığını ve bu istismarın 2011 yılına kadar dönem dönem yaşadığını anlatmıştı. 17 yaşına kadar tecavüze uğrayan Emre'nin üniversiteden arkadaşı B.A'nın ifadeleri de dava dosyasına girdi. Emre Yaldır'ın en yakın arkadaşı iğrenç olayı böyle anlattı.

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