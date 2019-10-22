Sağlığımıza suikast! Son kullanma tarihini kolonya ile silip bayat ürünleri yediriyorlar Kazanç uğruna vatandaşın sağlığıyla oynayanların yeni yöntemi kolonya oldu. Son kullanma tarihlerini kolonya ile silip değiştiren hileciler, bayat ürünleri yediriyor.

Gıdada skandal üstüne skandal geliyor. Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesini, market raflarında son tüketim tarihi skandalı izledi. Bazı gıda firmaları ve marketler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp, tarih yazan bölümleri aseton, kolonya ya da alkol yardımıyla silerek rafa yeniden koyuyor. Tarihleri tahrip edilen raf ömrü bitmiş ürünler vatandaşa yediriliyor. Gıdadaki yeni skandal, bir internet sitesine yapılan tüketici şikayetiyle ortaya çıktı.







Şikayette, bir market zincirinde satılan, kolonya tutuşturup tarihleri sildiriyor. Daha sonra da bu ürünler indirim günlerinde ya da promosyon olarak satılıyor" dedi.







Bir sektör oyuncusu da "Kimi yoğurt firmaları, ürünlerinin son kullanım tarihlerini yoğurdun ambalajına değil, kapağına basıyor. Böylece, sadece kapak değiştirilerek ürün yeniden rafa konuluyor" açıklamasını yaptı.





skandal üstüne skandal geliyor.taklit ve tağşiş listesini, market raflarında. Bazı gıda firmaları ve marketler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp, tarih yazan bölümleri aseton, kolonya ya da alkol yardımıyla silerek rafa yeniden koyuyor. Tarihleri tahrip edilen. Gıdadaki yeni skandal, bir internet sitesine yapılan tüketici şikayetiyle ortaya çıktı.Şikayette, bir market zincirinde satılan, Türkiye 'nin en büyük süt ürünleri markalarından birinin kaşar peynirlerinin üzerindeki son kullanma tarihinin silinip, yeni bir tarihin yazıldığı belirtildi. Firma inceleme başlattığını açıkladı. Bir market çalışanı da "Zarar etmemek için market sorumlusu elimize. Daha sonra da bu ürünler indirim günlerinde ya da promosyon olarak satılıyor" dedi.Bir sektör oyuncusu da "Kimi yoğurt firmaları, ürünlerinin son kullanım tarihlerini yoğurdun ambalajına değil, kapağına basıyor. Böylece, sadece kapak değiştirilerek ürün yeniden rafa konuluyor" açıklamasını yaptı. TÜM MANŞETLER