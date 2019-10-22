Kocaeli Gebze'de geçen Cuma akılalmaz bir olay yaşandı... M.Ö. (60) sık sık giyimine kuşamına karıştığı gelini Fatma Selen Ö'ye (26) bir kez daha sataştı. Bununla da kalmadı. Gelinine tekme-tokat saldırdı. Talihsiz kadın, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ile vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.'nün şikayeti üzerine kayınpeder gözaltına alındı.
Aynı gün adliyeye sevk edilen M.Ö. gelinine karşı uzaklaştırma kararı aldı. Serbest kaldı. Ancak yine rahat durmadı. Şikayet edilip, adliyelik olmasına sinirlenen M.Ö, önceki gece oğlu ve gelinine ait evi yaktı. Alevler iki katlı ahşap evi kısa sürede sardı. Ev alev alev yandı. Mahalle halkı itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangını seyreden M.Ö.'yü fark eden bazı kişiler ise ona saldırı girişiminde bulundu. M.Ö, bu sırada gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Kızı, kayınpederi tarafından darp edilen baba Muzaffer Yakup, M.Ö.'nün serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bu kızın korunması lazım. Cinayet işleniyor öldükten sonra kıymet biliniyor. Ölmeden önce insanın kıymeti bilinsin. Üç gündür uykusuzum.
SAPIK EVİMİ YAKTI
Genç kadın, "Allah belanı versin senin. Sapık, yaktın evimi" diyerek feryat etti.
Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ile vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.'nün şikayeti üzerine kayınpeder gözaltına alındı.
Aynı gün adliyeye sevk edilen M.Ö. gelinine karşı uzaklaştırma kararı aldı. Serbest kaldı. Ancak yine rahat durmadı. Şikayet edilip, adliyelik olmasına sinirlenen M.Ö, önceki gece oğlu ve gelinine ait evi yaktı. Alevler iki katlı ahşap evi kısa sürede sardı. Ev alev alev yandı. Mahalle halkı itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangını seyreden M.Ö.'yü fark eden bazı kişiler ise ona saldırı girişiminde bulundu. M.Ö, bu sırada gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Kızı, kayınpederi tarafından darp edilen baba Muzaffer Yakup, M.Ö.'nün serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bu kızın korunması lazım. Cinayet işleniyor öldükten sonra kıymet biliniyor. Ölmeden önce insanın kıymeti bilinsin. Üç gündür uykusuzum.
SAPIK EVİMİ YAKTI
Genç kadın, "Allah belanı versin senin. Sapık, yaktın evimi" diyerek feryat etti.
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