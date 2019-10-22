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'da 200 yıllık kitabeyi matkapla delip güvenlik kamerası taktılar

558 yıllık ’nın kitabesine matkaplarla delinerek güvenlik kamerası takıldı. Bu saygısızlığa tepki yağdı. Bunun üzerine kamera sökülürken, geriye delikler ve kablolar kaldı.

Tarihe çivi
Kapalıçarşı'daki 200 yıllık kitabeye matkapla delinerek güvenlik kamerası takıldı. Tarihe yapılan bu saygısızlık büyük tepki topladı. 'teki , her yıl milyonlarca turisti ağırladı. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1460'ta inşasına başlanan ve dünyanın en eski kapalı çarşılarından olan Kapalıçarşı'ya verilen zarar ise canımızı acıttı.



Tarihi yapının Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan, 19. yüzyıla ait kitabeye önceki gün güvenlik kamerası takıldı. Güvenlik kamerasını görenler, duruma kayıtsız kalmadı. Bu saygısızlığa sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun üzerine kamera sökülürken, geriye delikler ve kablolar kaldı.



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