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  • 21.10.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 17:09

? 4 gün tatil mi? ne kadar?

na az bir süre kaldı. Tatil planı yapacak olanlar kaç gün tatil olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı günü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Hafta sonu tatili ile birleştirildiğinde 28 Ekim'de tam gün sayılırsa 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak, konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Resmi tatil kaç gün? 29 Ekim 4 gün tatil mi?

29 Ekim resmi tatil süresi ne kadar? Resmi tatil kaç gün? 29 Ekim 4 gün tatil mi? soruları tatil günlerini ayarlamak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de sizlerin bu sorularına cevap verebilmek için araştırdık. Milyonlarca vatandaş, 28 Ekim'de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.29 Ekim tatilinin kaç gün yapılacağı ise en çok merak edilenler arasında. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor.

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