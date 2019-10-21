29 Ekim resmi tatil süresi ne kadar? Resmi tatil kaç gün? 29 Ekim 4 gün tatil mi? soruları tatil günlerini ayarlamak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de sizlerin bu sorularına cevap verebilmek için araştırdık. Milyonlarca vatandaş, 28 Ekim'de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.29 Ekim tatilinin kaç gün yapılacağı ise en çok merak edilenler arasında. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor.