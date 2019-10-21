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  • 21.10.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 10:40

faizleri çakıldı! Odeabank, Denizbank, Ziraat, ve QNB Finansbank faiz oranları

Kamu ların öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katıldı. Bu nedenle kredi faiz oranlarındaki son durum konut ve taşıt almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşları sevindirdi. tarafından Temmuz ayında yapılan kredi faiz indirimi hamlesi sonrasında kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyası vatandaştan yoğun ilgi gördü. Düşen konut fiyatlarını alım için fırsata çevirmek isteyen vatandaş faizlerin düşmesi ile alıma başladı. İşte Odeabank, Denizbank, Ziraat, ve QNB Finansbank faiz oranları...

Faizde düşüş! Bankalardan ardı ardına faiz indirim kararı!

Banka faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar konutlara yoğun bir ilgi gösterdi. Bu bağlamda ev satışları adeta patlama yaptı. Merkez Bankası faiz indirimi hamlesi sonrası kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyaları konut kredisi stokunu rekor seviyelere taşıdı. Gayrimenkul satışlarında artışın yaşanmaya başladığı süreçte kamu bankaları tarafından konut kredisi güncel faiz oranları yüzde 1'in altında sunuluyor. Peki Odeabank, Denizbank, Ziraat, İş Bankası ve QNB Finansbank faiz oranları ne oldu? İşte güncel oranlar... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

DİĞER BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

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