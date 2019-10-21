Kamu bankaların öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katıldı. Bu nedenle kredi faiz oranlarındaki son durum konut ve taşıt almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında yapılan kredi faiz indirimi hamlesi sonrasında kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyası vatandaştan yoğun ilgi gördü. Düşen konut fiyatlarını alım için fırsata çevirmek isteyen vatandaş faizlerin düşmesi ile alıma başladı. İşte Odeabank, Denizbank, Ziraat, İş Bankası ve QNB Finansbank faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

Diğer bankalar için bir sonraki sayfaya geçiniz...