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  • 20.10.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 18:52

Son dakika: 'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İdil, Cizre ve ilçelerine bağlı, sınır hattında bulunan toplam 55 köyde eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

Dikkat! O ilimizde eğitime 5 gün ara verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a yönelik sürdüğü 'nın güvenlik önlemleri kapsamında 'ın İdil, Cizre ve ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 55 köydeki okullarımızda 21 Ekim tarihinden itibaren 5 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

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