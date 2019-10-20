Davanın 'baba'sı

Cansu Nur Çufalı, katıldığı İşte Benim Stilim programıyla tanındı. Bir dönem mankenlik yapan 30 yaşındaki Cansu Nur Çufalı, tekstilci işadamı Yusuf Yosi Özlevi ile aşk yaşadı. Bu ilişkiden hamile kaldı. Ancak işadamı bebeği kabul etmeyince çift ayrıldı. Manken Çufalı, eski sevgilisine kendisini evlendirme vaadiyle kandırdığını ve çocuğu sahiplenmediğini belirterek babalık davası açtı. Davalı Özlevi de çocuğunun babasının kendisi olmayabileceğini belirterek DNA testi istediğini açıkladı. İşadamı Özlevi'nin avukatı, "Müvekkilim çocuğun kendisinden olduğundan şüphe duymaktadır. Çocuğun müvekkilimden olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılsın" ifadesini kullandı. Mahkeme, çocuğun babasının Özlevi olup olmadığının tespiti için tarafları adli tıp kurumuna yolladı.
Manken Cansu Nur Çufalı, eski sevgilisine babalık davası açtı. "Beni evlilik vaadiyle kandırdı. Çocuğun babası o" açıklaması yaptı.
ALİ OKTAY
Manken Cansu Nur Çufalı, eski sevgilisine babalık davası açtı. "Beni evlilik vaadiyle kandırdı. Çocuğun babası o" açıklaması yaptı.
ALİ OKTAY
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