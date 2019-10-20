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Cezasını 'çekici'k!

Sakarya’da çekici Hakan Karatigen, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı Fevzi Mumluoğlu’nu ezdi. Vicdansız katil, müebbet hapis cezası yedi...

Cezasını 'çekici'k!
Tüyler ürperten olay geçen yıl Sakarya'da yaşandı... Çekici sürücüsü Hakan Karatigen, Dörtyol'da Fevzi Mumluoğlu (37) ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Daha sonra Geyve yakınlarında Mumluoğlu'nun kullandığı aracı sıkıştırdı. Otomobilden inen ve 'Yanımda eşim var' diyen Fevzi Mumluoğlu'nun üzerine kullandığı çekiciyi süren Karatigen, hiç acımadan adamın üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Mumluoğlu eşinin gözleri önünde can verirken, gözaltına alınan Karatigen tutuklanmıştı. Sakarya Adliyesi'nde 'kasten adam öldürmek' iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Mumluoğlu'nun eşi Sibel Mumluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir nebze de olsa içimi rahatlatan karar verildi. Sen rahat uyu canım..."

HÜSEYİN CUMALI

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