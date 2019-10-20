Cezasını 'çekici'k!

HÜSEYİN CUMALI

ürperten olay geçen yıl'da yaşandı... Çekici sürücüsü, Dörtyol'da(37) ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Daha sonra Geyve yakınlarında Mumluoğlu'nun kullandığı aracı sıkıştırdı. Otomobilden inen ve '' diyen Fevzi Mumluoğlu'nun üzerine kullandığı çekiciyi süren Karatigen, hiç acımadan adamın üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Mumluoğlu eşinin gözleri önünde can verirken, gözaltına alınan Karatigen tutuklanmıştı. Sakarya Adliyesi'nde 'kasten adam öldürmek' iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Mumluoğlu'nun eşi Sibel Mumluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "