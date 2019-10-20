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  • 20.10.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 10:12

merkezli 2 ilde operasyonu

Son dakika haberi... merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonunda aralarında 17 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 24'ü kadın 54 kişi gözaltına alındı.

2 ilde fuhuş operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ve bazı ilçeleri ile 'de yaptığı ve yaptırdığı ileri sürülen şüphelilere yönelik, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında 17 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 24'ü kadın 54 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, caddelerde, parklarda, bahçelerde ve bazı organizasyonlarda fuhuş yaptığı, yaptırdığı, fuhşa yer temin ettiği ve bazı kent dışı bölgelere gitmek için kendi taşıma sistemlerini kurduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan 54 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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