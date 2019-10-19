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  • 19.10.2019 07:58
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 07:58

Son dakika: ’da deniz ulaşımına sis engeli

Şehir Hatları A.Ş., Boğaz’daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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