İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.