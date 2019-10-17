Yasak aşk cinayeti

Kanlı biten aşk üçgeni İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde yaşandı. Uğur Günser (45) sekreter eşi Serpil Günser (36) ve Orkun Atlay (44), aynı işyerinden arkadaştı. Orkun ve Serpil, geçtiğimiz şubat ayından itibaren aşk yaşamaya başladı. Uğur Günser, aldatıldığını eşine gelen cep telefonu mesajlarından anladı.
3 AYLIK HAMİLE
Geçtiğimiz Pazar günü eşiyle birlikte soluğu Atlay'ın evinde aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Sofradaki bıçağı alan Atlay, Uğur Günser'i defalarca bıçakladı. Ardından polisi aradı. Ağır yaralanan talihsiz koca, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Serpil Günser ve Orkun Atlay ise gözaltına alındı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Günser, "Eşim Orkun'la ilişkimi öğrendi. Beni Orkun'un evine götürdü. Orkun'a sorular sordu. Orkun, sorulara dayanadı Uğur'u defalarca bıçakladı" ifadesini kullandı.
VAHŞETİ TEK TEK ANLATTILAR
Serpil Günser ve Orkun Altay emniyetteki ifadelerine yaşanan vahşeti tek tek anlattı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Orkun Atlay tutuklandı. Serpil Günser ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Katil sevgili Orkun Atlay
3 AYLIK HAMİLE
Geçtiğimiz Pazar günü eşiyle birlikte soluğu Atlay'ın evinde aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Sofradaki bıçağı alan Atlay, Uğur Günser'i defalarca bıçakladı. Ardından polisi aradı. Ağır yaralanan talihsiz koca, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Serpil Günser ve Orkun Atlay ise gözaltına alındı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Günser, "Eşim Orkun'la ilişkimi öğrendi. Beni Orkun'un evine götürdü. Orkun'a sorular sordu. Orkun, sorulara dayanadı Uğur'u defalarca bıçakladı" ifadesini kullandı.
VAHŞETİ TEK TEK ANLATTILAR
Serpil Günser ve Orkun Altay emniyetteki ifadelerine yaşanan vahşeti tek tek anlattı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Orkun Atlay tutuklandı. Serpil Günser ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Katil sevgili Orkun Atlay
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