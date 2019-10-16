Trabzon'dan gelen haber, yüzleri gülümsetti. Balıkçı Erşan Yılmaz, önceki gün gittiği balıkçıda koruma altındaki Mersin balığını fark etti. Hazar Denizi'nde yetişen ve havyarıyla meşhur olan Mersin balığının ölmesine gönlü razı gelmedi. Balıkçıdan satın aldığı balığı, denize bırakıp yeniden hayat verdi. Balığın dönerek kurtarıcısına adeta teşekkür eder gibi dokunması ise herkesi şaşkına çevirdi.
Koruma altındaki Mersin balığının avlanması yasak.
BABA CİNNET
Kocaeli'nde Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, eşi Fadime ile tartıştı. Cinnet getiren Ekinci, evin yatak odasını ateşe verdi. Alevlerin arasında çıkan Fadime İlkinci dışarı çıkarak kaçtı.
Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı ise alevlerin arasında kalarak yaşamlarını yitirdi.
BIÇAKLI OYUN!
Aydın'da evlerinin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerden Ç.T.'nin (11) fırlattığı bıçak, ağabeyi E.T.'nin (15) başına isabet etti. Ağır yaralanan E.T., Nazilli Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
HAKİM OLAMADI
Gaziantep'te yaşayan su tesisatçısı Menderes Bozkır, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıttı. Pek çok avukatı dosyada kararı bozma vaadiyle kandırdı. Son olarak avukat Salih Ergen ile tanıştı. Bozkır'dan şüphelenen avukat Ergen, durumu savcılığa taşıdı. İncelemede, yalancı hakimin 2005 yılında girdiği pek çok davayı kazandığı ortaya çıktı! Gözaltına alınan Bozkır, tutuklandı.
Salih Ergen
HALİÇ'TE SIR ÖLÜM
İstanbul Haliç'te bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. Haliç'ten cansız bedeni çıkarılan şahsın İsveç uyruklu Alexandra Köppel (43) olduğu ortaya çıktı. Genç kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından çıkacak.
ARDAHAN SALLANDI
Gürcistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bağdadi kenti olan deprem, Ardahan ve Posof ilçesinde de hissedildi. Sarsıntı, kısa süreli paniğine neden oldu.
HUZURLA UYU
Nevşehir'de Yasemin Gül (23) önceki gece karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Ancak bir otomobilin altında kaldı. Kurtarılamadı. Genç kızın sosyal medyadaki son paylaşımı yürekleri sızlattı: "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim."
BALTALI TEHDİTLİ!
Bursa'da Özgül Girgin (45) dün polise gitti. Uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Ö.Ö.'yi şikayet etti. "Evimin kapısını baltayla kırdı" dedi. Elinde biber gazıyla gezen kadın, yetkililerden yardım bekliyor...
Koruma altındaki Mersin balığının avlanması yasak.
BABA CİNNET
Kocaeli'nde Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, eşi Fadime ile tartıştı. Cinnet getiren Ekinci, evin yatak odasını ateşe verdi. Alevlerin arasında çıkan Fadime İlkinci dışarı çıkarak kaçtı.
Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı ise alevlerin arasında kalarak yaşamlarını yitirdi.
BIÇAKLI OYUN!
Aydın'da evlerinin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerden Ç.T.'nin (11) fırlattığı bıçak, ağabeyi E.T.'nin (15) başına isabet etti. Ağır yaralanan E.T., Nazilli Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
HAKİM OLAMADI
Gaziantep'te yaşayan su tesisatçısı Menderes Bozkır, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıttı. Pek çok avukatı dosyada kararı bozma vaadiyle kandırdı. Son olarak avukat Salih Ergen ile tanıştı. Bozkır'dan şüphelenen avukat Ergen, durumu savcılığa taşıdı. İncelemede, yalancı hakimin 2005 yılında girdiği pek çok davayı kazandığı ortaya çıktı! Gözaltına alınan Bozkır, tutuklandı.
Salih Ergen
HALİÇ'TE SIR ÖLÜM
İstanbul Haliç'te bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. Haliç'ten cansız bedeni çıkarılan şahsın İsveç uyruklu Alexandra Köppel (43) olduğu ortaya çıktı. Genç kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından çıkacak.
ARDAHAN SALLANDI
Gürcistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bağdadi kenti olan deprem, Ardahan ve Posof ilçesinde de hissedildi. Sarsıntı, kısa süreli paniğine neden oldu.
HUZURLA UYU
Nevşehir'de Yasemin Gül (23) önceki gece karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Ancak bir otomobilin altında kaldı. Kurtarılamadı. Genç kızın sosyal medyadaki son paylaşımı yürekleri sızlattı: "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim."
BALTALI TEHDİTLİ!
Bursa'da Özgül Girgin (45) dün polise gitti. Uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Ö.Ö.'yi şikayet etti. "Evimin kapısını baltayla kırdı" dedi. Elinde biber gazıyla gezen kadın, yetkililerden yardım bekliyor...
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