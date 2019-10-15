Vergi veriştirdi!

Daha önce ortağı olduğu inşaat şirketinden vergi borcu olduğunu öğrenen genç kadın soluğu adliyede aldı. Şaşkınlık yaratan olay, İzmir'de yaşandı. Pelin Gündoğmuş, Ankara'da 2007'de ortağı olduğu inşaat şirketi hisselerini 3 yıl sonra sattı. 2 ay önce kapısı çalınan Pelin Gündoğmuş, OSTİM Vergi Dairesi'nden gelen 2 milyon lira vergi borcunun yazılı olduğu tebligatı görünce şaşkınlık yaşadı. Daha önce vergi borcu olduğuna dair hiçbir bilgi verilmediğini belirten genç kadın, avukatı Öykü Su Güler ile birlikte soluğu Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığı'nda aldı. Ödeme emrinin iptali davası açılması için başvuru yaptı. Avukat Güler, 'Vergi Usul Kanunu'nun 114'üncü maddesine göre, vergi borcu bildirilmeyen kişinin borcunun 5 yıl dolduktan sonra zaman aşımına uğradığını vurguladı.
BORCUNDAN HABERI YOK
Avukat Öykü Su Güler, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na cezanın iptali için başvurduklarını söyledi. "Müvekkilime borcu olduğu bildirilmediği ve bu sürenin de dolmuş olduğunu göz önüne alarak, dava açtık. Kazanmayı umut ediyoruz" dedi.
BORCUNDAN HABERI YOK
Avukat Öykü Su Güler, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na cezanın iptali için başvurduklarını söyledi. "Müvekkilime borcu olduğu bildirilmediği ve bu sürenin de dolmuş olduğunu göz önüne alarak, dava açtık. Kazanmayı umut ediyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.