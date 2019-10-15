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Kimlik kaybeden 199’u arasın

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kimlik kaybeden 199’u arasın
Yeni çipli kimliğimi kaybettim. Bunun için başıma bir iş açılır mı? Neler yapabilirim?
Eskiden pek çok kimsenin endişe ettiği kayıp ya da sonrasında yaşanan olumsuzluklar şimdi yeni çipli kimliklerle azalıyor. 2 Ocak 2017 tarihinde başlayan kartlarının dağıtımı ile daha güvenli bir kart kullanımına geçildi. Eski kimlikler kaybolduğunda çok büyük sorunlar yaşanırken, yeni kimliklerde sorunlar daha az yaşanmaktadır. Kayıp çalıntı kart sonrasında yapılması gerekenler; ALO 199 çağrı merkezini aramak ve kayıp bilgisini sunmak, ayrıca nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunmaktır. Kayıp/çalıntı kart sonrasında yeni kimlik çıkartmak için muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep etme formu çıkarılır. Bir önceki işlemde sunduğunuz evrakların yeniden eksiksiz şekilde sunulması gereklidir. Son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf, form ile beraber nüfus müdürlüğüne müracaat ederek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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