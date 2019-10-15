'Direk' facia!

Yürekleri yakan olay önceki gece Gaziantep'te yaşandı. Ali Erfidan, dayısından ödünç aldığı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Ancak otomobil kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Erfidan ile Kamil Keskin (17), Hakan Gançoğlu (18) ve Feridun Duran (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde; Erfidan, Keskin ve Gançoğlu'nun hayatını kaybettiğini saptadı. Ağır yaralı Duran ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Üç arkadaşın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dün sabah acı haberi alan Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gançoğlu'nun yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu'na giderek, gözyaşı döktü. Üç arkadaşın cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.
Korkunç kazada hayatını kaybeden gençler dün toprağa verildi. Ailelerinin feryatları ise herkesi ağlattı.
Hakan Gançoğlu
Ali Erfidan
Kamil Keskin
Korkunç kazada hayatını kaybeden gençler dün toprağa verildi. Ailelerinin feryatları ise herkesi ağlattı.
Hakan Gançoğlu
Ali Erfidan
Kamil Keskin
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