Bugünkü
Takvim

20 yaşındaki otostopla 81 ili dolaştı

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki , ülkesinin farklı güzelliklerini keşfetmek için yola çıktı. Geçtiğimiz yıl 'dan başladığı turunu tamamladı. Otostopla 81 ili dolaşan Dilara Özkan, son durağı olan 'ye ulaştı. Cesaretiyle kendine hayran bıraktı.

Dilara Çelebi
Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Dilara Özkan, ülkesinin farklı güzelliklerini keşfetmek için yola çıktı. Geçtiğimiz yıl 'dan başladığı turunu tamamladı. Otostopla 81 ili dolaşan Dilara Özkan, son durağı olan 'ye ulaştı. Gittiği yerde gördüğü doğal ve kültürel zenginlikleri 45 bin kişinin takip ettiği İnstagram hesabından paylaşan genç gezgin, "Türkiye'min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı. Dilara Özkan, yeni hedefinin dünya turu yapmak olduğunu vurguladı.




Otostopla Türkiye turu yapan Dilara, son durağı olan Hakkari'ye ulaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri20 yaşındaki Dilara Özkan otostopla 81 ili dolaştı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri