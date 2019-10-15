Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Dilara Özkan, ülkesinin farklı güzelliklerini keşfetmek için yola çıktı. Geçtiğimiz yıl Ankara'dan başladığı Türkiye turunu tamamladı. Otostopla 81 ili dolaşan Dilara Özkan, son durağı olan Hakkari'ye ulaştı. Gittiği yerde gördüğü doğal ve kültürel zenginlikleri 45 bin kişinin takip ettiği İnstagram hesabından paylaşan genç gezgin, "Türkiye'min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı. Dilara Özkan, yeni hedefinin dünya turu yapmak olduğunu vurguladı.
Otostopla Türkiye turu yapan Dilara, son durağı olan Hakkari'ye ulaştı.
Otostopla Türkiye turu yapan Dilara, son durağı olan Hakkari'ye ulaştı.
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