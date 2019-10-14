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Düğününe günler kala kazada hayatını kaybetti

Genç çifti ölüm ayırdı. Alim Şirinler, ailesini yanına aldı. Düğün alışverişine çıktı. Ancak yolda kaza yaptı. Kurtarılamadı. Acılı baba, “Böyle mi olacaktı” diye ağladı...

Böyle mi olacaktı
Genç çifti ölüm ayırdı. Yürekleri yakan kaza, önceki gün Antalya Kemer'de yaşandı. Alim Şirinler, 25 Ekim'deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya düğün alışverişi için yola çıktı. Ancak genç adam direksiyon hakimiyetini kaybedince, beton bariyerlere çarptı. Sürücü Alim Şirinler olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı. Tuğba Bayram ve 3 aylık olan çocuğunun durumunun ağır olduğu açıklandı. Talihsiz genç adamın cenazesi ise dün sabah babası Durmuş Şirinler ve diğer yakınları tarafından morgdan alındı. Acılı baba Şirinler, "Böyle mi olacaktı?" diye ağıt yakarak ağladı.



Baba Durmuş Şirinler

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