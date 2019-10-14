Düğününe günler kala kazada hayatını kaybetti

çifti ölüm ayırdı. Yürekleri yakan kaza, önceki gün'de yaşandı.'deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya düğün alışverişi için yola çıktı. Ancak genç adam direksiyon hakimiyetini kaybedince, beton bariyerlere çarptı. Sürücü Alim Şirinler olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı. Tuğba Bayram ve 3 aylık olan çocuğunun durumunun ağır olduğu açıklandı. Talihsiz genç adamın cenazesi ise dün sabah babasıve diğer yakınları tarafından morgdan alındı. Acılı baba Şirinler, "?" diye ağıt yakarak ağladı.Baba Durmuş Şirinler