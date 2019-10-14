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Ünlü televizyoncu , Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

Ferrari pert oldu
Yürekleri ağızlara getiren , önceki akşam İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçen 'nın kullandığı F12 Berlinetta Ferrari model aracın lastiği patladı. Lüks araç son hızla bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlattı. Aracın eski görüntüsünden ise eser kalmadı. Kazanın ardından ünlü televizyoncuya 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı. Acun Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.



Ölümden dönen Acun Ilıcalı, anne ve babasını trafik kazasında kaybetmişti.

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