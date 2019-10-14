Yürekleri ağızlara getiren kaza, önceki akşam İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçen Acun Ilıcalı'nın kullandığı F12 Berlinetta Ferrari model aracın lastiği patladı. Lüks araç son hızla bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlattı. Aracın eski görüntüsünden ise eser kalmadı. Kazanın ardından ünlü televizyoncuya 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı. Acun Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.
Ölümden dönen Acun Ilıcalı, anne ve babasını trafik kazasında kaybetmişti.
Ölümden dönen Acun Ilıcalı, anne ve babasını trafik kazasında kaybetmişti.
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