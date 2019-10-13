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çıktı! 10 ayda 140 kilodan 73’e düştü...

, şişmanlıktan bıktı. 'de oturan öğretmen Meryem Çetin (28), ergenlik döneminin ardından hızla kilo almaya başladı. 140 kiloya kadar çıktı. Sevdiği elbiseleri giyemeyince zayıflama kararı aldı. 10 ay diyet yaptı. 140 kilodan 73’e düşmeyi başardı.

Çetin çıktı

İzmir'de oturan öğretmen Meryem Çetin (28), ergenlik döneminin ardından hızla kilo almaya başladı. 140 kiloya kadar çıktı. Sevdiği elbiseleri giyemeyince zayıflama kararı aldı. Diyetisyen Çağrı Sevgel'in kapısını çaldı.


Diyet ve sporla 10 ayda 140 kilogramdan 73 kiloya düşerek, yeni bir yaşama adım attı. Yıllarca elbise giyen kadınlara imrenerek baktığını belirten , "İlkokuldayken annem bana bir elbise almıştı. O hala hafızamda. Fazla kilolarımdan dolayı düğünlerde bile elbise giyemedim. Elbise giymek içimde kalan bir ukdeydi. Yıllar sonra mücadele ettim ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu...

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