Sabrı taştı

Ankaralı Tuğçe Koçaş, geçen yıl İzmir'e gitti. Arkadaşlarıyla bir kafeye girdi. Aynı yere gelen Okan Ş. ise kendisine hakaret edip güldüğü gerekçesiyle Koçaş'a kadırım taşı fırlattı. Taşın gözünün üst kısmına isabet etmesiyle ağır yaralanan Koçaş, hastaneye sevk edildi. Ameliyat geçirdi. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırgan ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Sanığın yargılanmasına Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Sanık avukatı, "Taşın size hedef aldığını nereden anladınız?" dedi. Hakim ise "Taş hedefi bulmuş, bu nasıl soru?" diye tepki gösterdi. Duruşma ertelendi.
Tuğçe Koçaş 3 saat süren bir ameliyat geçirmişti.
Sanık avukatı, "Taşın size hedef aldığını nereden anladınız?" dedi. Hakim ise "Taş hedefi bulmuş, bu nasıl soru?" diye tepki gösterdi. Duruşma ertelendi.
Tuğçe Koçaş 3 saat süren bir ameliyat geçirmişti.
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