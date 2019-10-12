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En baba dedektif

Baba, katil zanlısı olarak tutuklanan oğlunu kurtarmak için 22 gün boyunca dedektif gibi iz sürdü. Ulaştığı bir görgü tanığı sayesinde evladını cezaevinden çıkarttı.

En baba dedektif
Uşak'ta inşaat işçileri ile bir grup genç arasında, iddiaya göre, 'yan bakma' kavgası çıktı. Kavgada inşaat işçisi (24) bıçakla yaralandı. Arkadaşları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından şüpheli olarak lise öğrencisi 'u gözaltına aldı. Genç tutuklandı. Oğlunun suçsuz olduğuna inanan , olayı araştırmaya devam etti. Olay yeri ve çevresinde tek tek herkesle görüşen Salih Ok, iki hafta önce bir görgü tanığına ulaştı.

GERÇEK KATİLİ BULDU
Tanık, Özkan'ın bıçaklayan kişinin C.G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Salih Ok, avukatı aracılığıyla C.G., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı derinleştiren savcılığın talimatıyla polis C.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, suçunu itiraf eden C.G., mahkemece tutuklandı. Suçsuz olduğu ortaya çıkan Erdal Ok, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI
Baba Salih Ok, olayı araştırıp sonunda gerçeği ortaya çıkardığını belirterek, " O kişi şimdi cezasını çekecek. Oğlum boş yere 22 gün cezaevinde yattı. Boş yere cinayet işleyen kişinin ailesi olarak damga yedik. Mağduruz" dedi.



İnşaat işçisi Hasan Özkan, bir hiç uğruna canından oldu.

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