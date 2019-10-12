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Cani kocanın savunması 'pes' dedirtti! "Başka bir erkek olsaydı..."

Balıkesir’de geçen yıl evlendiği eşini bıçaklayarak katleden cani koca, "Pişmanım. Başka bir erkeğe aynı cümleleri söylemiş olsaydı, benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü. Annem hakkında çok ağır kelimeler kullandı" dedi.

Başka bir erkek olsaydı!
katilinin savunması 'pes' dedirtti. Olay çarşamba günü Balıkesir'de meydana geldi. Hakkı Aydın (42) ile eşi Işıl Aydın (40) arasında, tartışma çıktı. Öfkeli koca, ekmek bıçağıyla karısını defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın kurtarılamadı.

Aydın, "Pişmanım. Başka bir erkeğe aynı cümleleri söylemiş olsaydı, benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü. Annem hakkında çok ağır kelimeler kullandı" dedi.

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