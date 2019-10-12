Baba yanlışlık!

Beşikteki bebek, babası tarafından vuruldu. Akılalmaz olay dün Muğla'da yaşandı. Çiftçilik yapan E.D., evde av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe bastı. Saçmalar, beşiğinde yatan 3 aylık oğlu A.E.D.'ye isabet etti. Minik hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, baba E.D.'yi gözaltına aldı. Anne İ.D. ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini belirtti.
- Yaşam
- 12.10.2019
- Gazete
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