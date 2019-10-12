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Baba yanlışlık!

’da bir baba, av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe bastı. 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı. Jandarma, baba E.D.'yi gözaltına aldı. Anne İ.D. ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini belirtti.

Baba yanlışlık!
Beşikteki bebek, babası tarafından vuruldu. Akılalmaz olay dün 'da yaşandı. Çiftçilik yapan E.D., evde av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe bastı. Saçmalar, beşiğinde yatan 3 aylık oğlu A.E.D.'ye isabet etti. Minik hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, baba E.D.'yi gözaltına aldı. Anne İ.D. ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini belirtti.

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