Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı. Olay çarşamba günü Manisa'da yaşandı. Şakir Gülmez'in (20) cesedi yol kenarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Gülmez'in bir gece önce arkadaşları B.S. (19) ve M.Ç. (22) ile bir bara gittiğini, 3 arkadaşın alkol alıp, eğlendikten sonra B.S.'nin kullandığı kamyonet ile yola çıktıklarını, Gülmez ve M.Ç.'nin kamyonetin kasasına bindiğini saptadı. B.S. ve M.Ç. kısa sürede gözaltına alındı. İki şüpheliden B.S., kaza yaptıklarını Gülmez'in kasadan düşerek öldüğünü, korkup kaçtıklarını anlattı. B.S., tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren genç, toprağa verildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden B.S. tutuklandı. M.Ç. ise serbest kaldı.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Şakir Gülmez henüz 20 yaşındaydı. Kaza sonrası arkadaşları tarafından yalnız bırakıldı. Ölümü sevenlerini üzdü.
Gözaltına alınan şüphelilerden B.S. tutuklandı. M.Ç. ise serbest kaldı.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Şakir Gülmez henüz 20 yaşındaydı. Kaza sonrası arkadaşları tarafından yalnız bırakıldı. Ölümü sevenlerini üzdü.
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