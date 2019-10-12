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Ah be Şakir! da öldü, arkadaşları bırakıp kaçtı...

’da da ölen , toprağa verildi. Genci, ölüme terk eden B.S. ve M.Ç. kısa sürede gözaltına alındı. İki şüpheliden B.S., kaza yaptıklarını Gülmez'in kasadan düşerek öldüğünü, korkup kaçtıklarını anlattı. B.S., tutuklandı. M.Ç. ise şartıyla serbest bırakıldı.

Ah be Şakir!
Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı. Olay çarşamba günü 'da yaşandı. Şakir Gülmez'in (20) cesedi yol kenarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Gülmez'in bir gece önce arkadaşları B.S. (19) ve M.Ç. (22) ile bir bara gittiğini, 3 arkadaşın alkol alıp, eğlendikten sonra B.S.'nin kullandığı kamyonet ile yola çıktıklarını, Gülmez ve M.Ç.'nin kamyonetin kasasına bindiğini saptadı. B.S. ve M.Ç. kısa sürede gözaltına alındı. İki şüpheliden B.S., yaptıklarını Gülmez'in kasadan düşerek öldüğünü, korkup kaçtıklarını anlattı. B.S., tutuklandı. M.Ç. ise şartıyla serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren genç, toprağa verildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden B.S. tutuklandı. M.Ç. ise serbest kaldı.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU
henüz 20 yaşındaydı. Kaza sonrası arkadaşları tarafından yalnız bırakıldı. Ölümü sevenlerini üzdü.

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