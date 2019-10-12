Sosyal medya hesabından 'adliyede bir gün' notuyla paylaşımda bulunan Avukat Fatma Begüm Kaçmaz, günün konusu oldu. Yayınladığı yaklaşık 1.5 dakikalık videoda adeta lüks markaların şovunu yapan Kaçmaz, tepki çekti. Videoda lüks çantalarını sergileyen ve özel şoförlü aracına binerken görüntülenen Kaçmaz hakkında İstanbul Barosu da hareket geçti.
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tepki toplayan ve şikayet edilen söz konusu video için "Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir" dedi.
Cüzdan 7 bin TL, çanta 14 bin TL, otomobil 1 milyon TL...
Sosyal medya kullanıcıları İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Kaçmaz'ı, "Lüks yaşantısını sergilemek için avukatlık mesleğini kullanıyor" diyerek eleştirdi. Kullanıcılar, Kaçmaz'ın sosyal medya hesabındaki takipçi sayısını artırmak için bu tür videolar yayınlamasının 'etik olmadığını' ifade etti.
YERLİ AMAL
Kişisel sosyal medya hesabında da lüks markalara düşkünlüğünü gözler önüne seren Fatma Begüm Kaçmaz, akıllara Hollywood yıldızı George Clooney'in avukat eşi Amal Clooney'i getirdi. Davetlerde sık sık görülen aslen Lübnanlı İngiliz avukat Amal Clooney, ünlü tasarımcıların kıyafetlerini tercih ediyor. Fatma Begüm Kaçmaz için 'Amal Clooney'in taklidi' yorumu yapıldı.
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tepki toplayan ve şikayet edilen söz konusu video için "Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir" dedi.
Cüzdan 7 bin TL, çanta 14 bin TL, otomobil 1 milyon TL...
Sosyal medya kullanıcıları İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Kaçmaz'ı, "Lüks yaşantısını sergilemek için avukatlık mesleğini kullanıyor" diyerek eleştirdi. Kullanıcılar, Kaçmaz'ın sosyal medya hesabındaki takipçi sayısını artırmak için bu tür videolar yayınlamasının 'etik olmadığını' ifade etti.
YERLİ AMAL
Kişisel sosyal medya hesabında da lüks markalara düşkünlüğünü gözler önüne seren Fatma Begüm Kaçmaz, akıllara Hollywood yıldızı George Clooney'in avukat eşi Amal Clooney'i getirdi. Davetlerde sık sık görülen aslen Lübnanlı İngiliz avukat Amal Clooney, ünlü tasarımcıların kıyafetlerini tercih ediyor. Fatma Begüm Kaçmaz için 'Amal Clooney'in taklidi' yorumu yapıldı.
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