Bugünkü
Takvim

Adliyede çektiği videolarla yı sallayan hakkında soruşturma

Adliye koridorlarında marka çantalarının şovunu yapan , yı salladı. Barosu Başkanı Av. , kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tepki toplayan ve şikayet edilen söz konusu video için "Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir" dedi.

Adliyede marka şov!
Sosyal medya hesabından 'adliyede bir gün' notuyla paylaşımda bulunan Avukat Fatma Begüm Kaçmaz, günün konusu oldu. Yayınladığı yaklaşık 1.5 dakikalık videoda adeta lüks markaların şovunu yapan Kaçmaz, tepki çekti. Videoda lüks çantalarını sergileyen ve özel şoförlü aracına binerken görüntülenen Kaçmaz hakkında Barosu da hareket geçti.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tepki toplayan ve şikayet edilen söz konusu video için "Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir" dedi.



Cüzdan 7 bin TL, çanta 14 bin TL, otomobil 1 milyon TL...

Sosyal medya kullanıcıları 'na kayıtlı olan Avukat Kaçmaz'ı, "Lüks yaşantısını sergilemek için avukatlık mesleğini kullanıyor" diyerek eleştirdi. Kullanıcılar, Kaçmaz'ın hesabındaki takipçi sayısını artırmak için bu tür videolar yayınlamasının 'etik olmadığını' ifade etti.



YERLİ AMAL
Kişisel sosyal medya hesabında da lüks markalara düşkünlüğünü gözler önüne seren Fatma Begüm Kaçmaz, akıllara Hollywood yıldızı George Clooney'in avukat eşi Amal Clooney'i getirdi. Davetlerde sık sık görülen aslen Lübnanlı İngiliz avukat , ünlü tasarımcıların kıyafetlerini tercih ediyor. için 'Amal Clooney'in taklidi' yorumu yapıldı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdliyede çektiği videolarla sosyal medyayı sallayan Avukat Fatma Kaçmaz hakkında soruşturma
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri