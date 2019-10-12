Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Cornetto Mini Cooper çekilişi 7 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Kazananın belirlendiği çekilişin ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacğaı merak ediliyordu. Algida tarafından yapılan açıklamada, çekiliş sonuçlarının 12 Ekim'de duyurulacağı bildirildi. Peki, 2019 Algida Cornetto Mini Cooper kim kazandı? İşte Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

CORNETTO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KİM KAZANDI?

Cornetto çekilişinde 3 kişiye Mini Cooper 5 Kapı 2019 model otomobil hediye edilecek. Kampanya 30 Eylül'de sona erdi. Çekiliş 7 Ekim'de yapıldı. Sonuçlar ise 12 Ekim'de Algida'nın resmi internet adresidne ve Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.