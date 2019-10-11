Oyuncu Meltem Miraloğlu (32), 8 yıl önce canlandırdığı çocuk gelin rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu rolü hayatına geçirdi! Ünlü oyuncu ABD'de kendisinden 48 yaş büyük 80'lik Patrick ile gizlice evlendi. Üstelik Patrick'in, oyuncuyu evlat edindikten sonra ona aşık olup evlilik teklif ettiği belirtildi. Gündemi sarsan evlilikle ilgili yeni ayrıntılar geldi. Patrick'in oğlunun, 32 yaşındaki cici anneyi kabullenmediği ve babasını reddettiği öğrenildi. Miraloğlu'nun da zengin olduğu öğrenilen eşi için "Bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği iddia edildi. Yakın arkadaşları ise Meltem Miraloğlu'nun psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu, Türkiye'ye dönmesi için uğraşan arkadaşlarına, "Beni o uçağa bindiremezsiniz" dediği iddia edildi.
Miraloğlu, "Özgürlük Heykeli'nin yanında çektirdiği fotoğrafını, Instagram hesabından "Hak ettiği yer" notuyla paylaşmıştı.
80'lik Amerikalı ile evlenen Miraloğlu, "Bizimki ilk görüşte aşk" demişti.
Ünlü oyuncu, Türkiye'ye dönmesi için uğraşan arkadaşlarına, "Beni o uçağa bindiremezsiniz" dediği iddia edildi.
Miraloğlu, "Özgürlük Heykeli'nin yanında çektirdiği fotoğrafını, Instagram hesabından "Hak ettiği yer" notuyla paylaşmıştı.
80'lik Amerikalı ile evlenen Miraloğlu, "Bizimki ilk görüşte aşk" demişti.
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